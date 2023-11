Nie jest jeszcze jasne, ile oddziałów Biedronki pojawi się na Słowacji i gdzie będą zlokalizowane, portugalski zarząd firmy podał już jednak przybliżony termin otwarcia pierwszych z nich - koniec 2024 roku. Jak podejrzewają dziennikarze serwisu aktuality.sk, na początku może chodzić o jeden sklep, a jeśli będzie się on cieszyć popularnością, liczba ta się zwiększy.

Biedronka na Słowacji. Firma rejestruje już pierwsze marki własne

Zatrzęsienie w sklepach w Polsce. Tysiące słowackich i czeskich klientów

Tysiące Czechów i Słowaków przyjeżdżają na zakupy spożywcze do Polski, gdzie ceny produktów spożywczych są niższe. Pokonują kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilometrów i pojawiają się w przygranicznych miejscowościach na południu Polski , gdzie robią zakupy dla rodzin i znajomych.

- Przy obecnych cenach żywności wspaniale będzie mieć alternatywę na zakupy. Znam Biedronkę osobiście tylko z opowieści znajomych, którzy regularnie jeżdżą do Polski, ale jeśli jej sklep na Słowacji będzie niedaleko, na pewno do niej pojadę - powiedziała mieszkanka zachodniej Słowacji.

Według danych z wiosny 2023 roku z programu lojalnościowego "Moja Biedronka" korzystało około 36 tysięcy obywateli Słowacji. - Porównując dane rok do roku (od marca 2022 r. do marca 2023 r.) jest to ponad czterokrotny wzrost liczby słowackich klientów, którzy zarejestrowali się w naszym programie lojalnościowym" - mówiła aktuality.sk Joanna Piwowarczyk, menadżerka ds. komunikacji Biedronki.