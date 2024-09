Sikorski w Kijowie z ważnym apelem. "To naprawdę pilnie potrzebne"

Radosław Sikorski przybył do Kijowa. W czasie uroczystości wezwał przywódców wolnego świata, aby przyspieszyć dostawy broni, w szczególności dostawy broni przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. - To jest naprawdę bardzo pilnie potrzebne - przekonywał polski minister spraw zagranicznych. Jednocześnie zapewnił, że zobowiązania Polski do pomocy w odbudowie Ukrainy zostaną spełnione.