Oficjalny komunikat ws. przyjazdu Antony'ego Blinkena do Polski ma pojawić się wkrótce. Aktualnie amerykański sekretarz stanu jest w Londynie , gdzie z najważniejszymi politykami omawia m.in. sytuację w rejonie Indo-Pacyfiku, w Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie .

Obaj politycy zgodzili się również co do tego, że w Strefie Gazy musi zostać wstrzymany ogień, gdyż jest to warunek niezbędny dla uwolnienia przetrzymywanych przez Hamas zakładników i wypracowania stabilnego pokoju.