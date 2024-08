Sensacyjne doniesienia w sprawie Nord Stream. Ukraińcy się tłumaczą

Nord Stream. Zaskakujące doniesienia mediów o ataku

Nowe światło na sprawę wysadzenia gazociągu Nord Stream rzuca publikacja "The Wall Street Journal". W maju 2022 roku część ukraińskich oficerów miała spotkać się i uczcić odparcie ataku Rosjan. W trakcie rozmowy, pod wpływem alkoholu, pojawił się pomysł uszkodzenia rurociągu.

Pomimo to ówczesny głównodowodzący wojsk Walerij Załużny kontynuował przygotowania - wynika z relacji informatorów dziennika.

Szukają Ukraińca. Chodzi o sprawę gazociągów Nord Stream

W środę informowaliśmy w Interii o ustaleniach niemieckich mediów. Federalny Trybunał Sprawiedliwości zgodził się na europejski nakaz aresztowania obywatela Ukrainy , który miał należeć do grupy uczestniczącej w operacji wysadzenia gazociągów. Mężczyzna przebywał na terenie Polski , ale legalnie opuścił nasz kraj.

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak przekazała Interii, że rzeczywiście w czerwcu strona niemiecka przekazała informację o europejskim nakazie aresztowania bezpośrednio do Prokuratury Okręgowej w Warszawie . Niemcy wskazali również informacje, które sugerowały, gdzie może przebywać mężczyzna. Polscy prokuratorzy podjęli działania w celu ustalenia miejsca pobytu Wołodymyra Z., ale jak się okazuje, Ukrainiec był szybszy.

Wysadzenie gazociągów Nord Stream

Do eksplozji instalacji rurociągów doszło we wrześniu 2022 roku . Według ustaleń śledczych ze Szwecji , przy rurociągu odnaleziono elementy potwierdzające, że eksplozje były celowym działaniem .

W styczniu 2023 roku niemieckie służby przeszukały statek, który mógł być użyty do transportu materiałów wybuchowych. Przekazały do ONZ informację, według której nurkowie przymocowali ładunki wybuchowe do rurociągów na głębokości 70-80 metrów.