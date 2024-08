Niemiec kie media wskazują, że Federalny Trybunał Sprawiedliwości zgodził się na europejski nakaz aresztowania obywatela Ukrainy , który miał należeć do grupy uczestniczącej w operacji wysadzenia gazociągów.

Niemiecka prokuratura generalna odmówiła komentarza w sprawie nakazu aresztowania, ale informatorzy niemieckich mediów twierdzą, że Niemcy jeszcze w czerwcu zwróciły się do polskich władz o aresztowanie mężczyzny . Sprawy nie chciał też komentować rzecznik niemieckiego rządu.

Poszukiwany opuścił Polskę legalnie. Służby nie miały informacji

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak przekazała Interii, że rzeczywiście w czerwcu strona niemiecka przekazała informację o europejskim nakazie aresztowania bezpośrednio do Prokuratury Okręgowej w Warszawie . Niemcy wskazali również informacje, które sugerowały, gdzie może przebywać mężczyzna. Polscy prokuratorzy podjęli działania w celu ustalenia miejsca pobytu Z., ale jak się okazuje, Ukrainiec był szybszy.

Prokuratora Adamiak poinformowała nas, że mężczyzna opuścił Polskę na początku lipca. Co więcej, zrobił to legalnie. Jak to możliwe? - Przekroczył granicę polsko-ukraińską, ponieważ strona niemiecka nie umieściła informacji o europejskim nakazie aresztowania w bazie danych, więc funkcjonariusze straży granicznej nie mieli informacji o jego poszukiwaniach - wskazała prokurator.