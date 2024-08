W oficjalnym oświadczeniu w 2019 roku zaznaczył wówczas, że chciałby, by stało się "symbolem nowoczesnej cywilizacji" i "rajem dla ludzi".

Korea Północna ma otworzyć się na turystów. Loty jeszcze w tym roku

Póki co informacje nie zostały oficjalnie przekazane, jednak wypowiedź pracownika agencji turystycznej Koryo Tours z siedzibą w Pekinie może wskazywać, że w grudniu Korea Północna wznowi międzynarodową turystykę.

"Otrzymaliśmy potwierdzenie od naszego lokalnego partnera, że turystyka do Samjiyon i prawdopodobnie reszty kraju zostanie oficjalnie wznowiona w grudniu 2024 roku" - podała agencja na swojej stronie internetowej. Biuro to specjalizuje się w turystyce grupowej i indywidualnej do Korei Północnej od 30 lat.