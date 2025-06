Rząd Holandii upadł. Premier złożył dymisję

Rząd Holandii upadł. Premier rezygnuje z urzędu

Dick Schoof podał się do dymisji we wtorek po południu - przekazał Reuters. Doszło do tego kilka godzin po opuszczeniu koalicji rządzącej przez jej największe ugrupowanie, skrajnie prawicową Partię Wolności (PVV) Geerta Wildersa. - Żałuję, że (Wilders) opuścił koalicję, to był niepotrzebny krok - stwierdził szef rządu.