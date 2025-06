"Opuszczamy koalicję". Holenderski rząd traci większość

Lider holenderskiej Partii Wolności (PVV) Geert Wilders poinformował we wtorek, że jego partia opuszcza koalicję rządzącą. To skutek nieosiągnięcia porozumienia w sprawie polityki migracyjnej. Odejście PVV z istniejącego od zeszłego roku gabinetu Dicka Schoofa oznacza, że straci on większość w niższej izbie holenderskiego parlamentu.