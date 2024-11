" Kim Dzong Un podkreślił potrzebę zbudowania systemu produkcji seryjnej tak wcześnie, jak to możliwe i przejścia do masowej produkcji na pełną skalę" - uściśliła Koreańska Centralna Agencja Informacyjna.

Te drony bojowe wykorzystywane są do przenoszenia ładunków wybuchowych. Zaprojektowane są tak, aby można je było umyślnie rozbić o wrogie cele.

Korea Północna szykuje się do masowej produkcji dronów. Nadchodzą zmiany w wojskowości

Koreański przywódca na początku roku nadzorował już test tzw. dronów-kamikadze, który odbył się "w ramach szybko rozwijającej się współpracy wojskowej z Rosją ". To zapoczątkowało pytania, czy Korea Północna otrzymała pomoc techniczną od Moskwy przy opracowaniu tej broni.

Sprzęt znany również jako "amunicja krążąca", był szeroko stosowany w wojnie w Ukrainie, a także na Bliskim Wschodzie. Według Kima, konkurencja w zakresie wykorzystania dronów do celów wojskowych przyspiesza na całym świecie, co może doprowadzić do kolejnych konfliktów.