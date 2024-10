Korea Północna ma przygotowywać się do wysadzenia dróg prowadzących z jej terytorium na Południe. Zdaniem wojskowych z Seulu do eksplozji może dojść jeszcze w poniedziałek. Do eskalacji pomiędzy krajami doszło po tym, jak Pjongjang oskarżył swojego sąsiada o wysyłanie nad stolicę dronów z "propagandowymi ulotkami".