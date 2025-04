Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie wypłacane corocznie osobom uprawnionym (między innymi emerytom i rencistom). Kwota wsparcia jest równa minimalnej emeryturze, która od 1 marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto .

Nie jest to jednak suma, którą świadczeniobiorcy otrzymają na swoje konta. Należy pamiętać, że po potrąceniu składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy , trzynastka będzie mniejsza.

Należy jednak zaznaczyć, że to drugie potrącenie dotyczy osób, których miesięczna emerytura przekracza 2500 zł brutto (30 tysięcy złotych brutto rocznie). Świadczeniobiorcy otrzymujący mniejszą emeryturę nie płacą podatku.

Wobec tego ile wynosi trzynasta emerytura netto ? Osoby pobierające mniej niż 2500 zł brutto miesięcznie regularnej emerytury mogą liczyć na trzynastkę w wysokości 1558,83 zł netto . Jeśli chodzi o tych, którzy mają większe świadczenie, to zależy to przede wszystkim od jego konkretnej kwoty - zaliczka na podatek jest naliczana od kwoty przekroczenia 2500 zł brutto .

Większa kwota trzynastki netto? To możliwe - wystarczy złożyć wniosek

Co istotne - osoby, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2500 zł brutto, nadal mogą otrzymać niższą kwotę trzynastki . Wynika to z faktu, że zaliczka na podatek i tak zostanie pobrana, a następnie zaksięgowana jako nadpłata. Wskutek tego emeryt otrzyma ją z powrotem, ale w formie zwrotu podatku .

Istnieje jednak sposób na to, by Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie pobierał zaliczki. Konieczne jest złożenie stosownego wniosku z drukiem EPD-21. Można to zrobić listownie, elektroniczne (za pośrednictwem platformy PUE) bądź w dowolnej placówce ZUS-u.