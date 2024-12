Posłowie Ruchu Socjalistycznego, na którego czele stoi wicepremier Aleksandar Vulin , wnieśli do serbskiego parlamentu projekt ustawy o zagranicznych agentach . Dokument ten definiuje jako "zagranicznych agentów" wszystkie organizacje i stowarzyszenia non-profit, które w ponad połowie są finansowane z zagranicy.

"Rosyjska ustawa" w Serbii?

Zgodnie z tym projektem organizacje i politycy otrzymujący finansowanie ze źródeł zagranicznych będą zobowiązani do zarejestrowania się jako "zagraniczni agenci" i podkreślenia swojego statusu we wszystkich swoich publikacjach. Autorzy proponują ponadto karanie łamiących prawo zakazem wykonywania określonych rodzajów działalności, odpowiedzialnością karną lub karami finansowymi w wysokości od 42 do 17 tys. euro. Rejestrem "zagranicznych agentów" miałoby zarządzać Ministerstwo Sprawiedliwości.