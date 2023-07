Rosyjska propaganda znowu straszy. Mówi o wagnerowcach na Białorusi

Rosyjska propaganda znów sieje zamęt. Olga Skabajewa w jednym ze swoich programów mówiła o celach Grupy Wagnera i polskim murze granicznym. Wyliczała pojazdy wagnerowców, jakie miały wjechać do Białorusi wraz z 12. konwojem bojowników. - Sprzęt prawdopodobnie posłużyć ma do pokonania ogrodzenia, które Warszawa postawiła na granicy z Białorusią - powiedziała doświadczona rosyjska propagandystka. Polskie władze apelują o "zimną krew i spokojną głowę", by nie wzbudzać niepotrzebnej paniki. Zaznaczają też, że polskie służby są "przygotowane na różnego rodzaju prowokacje".