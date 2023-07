Nowa rekrutacja wagnerowców. Mają być gotowi do ataku na Polskę

Podczas ćwiczeń wojskowych odbywających się na Białorusi trwa także rekturacja najemników do Grupy Wagnera. Nowi rekruci mają być gotowi do udziału w misjach na terytorium Polski i Litwy - twierdzi ukraińskie Centrum Narodowego Oporu. Analitycy z jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy są przekonani, że bojownicy mogą zostać wykorzystani do działań wojny hybrydowej.

Zdjęcie Grupa Wagnera / T.me/concordgroup_official / materiały prasowe