Choć wydarzenie to ma pokazać relatywną otwartość autorytarnych władz na konsultacje z obywatelami, to wnioski zagranicznych analityków są przeciwne: ogłoszone reformy wskazują na dalsze wzmocnienie pozycji Xi Jinpinga i partii oraz ograniczenie roli premiera - dotąd drugiej osoby w państwie. Spodziewane jest też, że Pekin utrzyma swoją stanowczą politykę zagraniczną.

Xi wzmacnia władzę

Więcej na zbrojenia

- Tworzenie takich kanałów wymiany informacji jest sygnałem, że oba kraje z jednej strony uznają wzajemny konflikt za priorytetowy, ale z drugiej chcą go utrzymać pod kontrolą. Zarówno w Pekinie jak i w Waszygtonie istnieje świadomość, że nie można dopuścić do przypadkowego incydentu, od którego nie będzie już odwrotu - uważa prof. Mierzejewski.

Dyplomacja i gospodarka

Minister strofuje Amerykanów

- To mocna wypowiedź, ale w ostatnich miesiącach chińscy politycy raczej odchodzą od konfrontacyjnego języka i tak zwanej "wilczej dyplomacji". Partyjni oficjele doszli chyba do wniosku, że zbyt agresywne wypowiedzi nastawiały niektórych potencjalnych sojuszników przeciwko Pekinowi - mówi prof. Dominik Mierzejewski. - Z drugiej strony agresywny język dyplomacji to sposób na pokazanie własnym obywatelem swojej nieustępliwości. Dotyczy to zwłaszcza nacjonalistycznie nastawionych grup młodzieży - ocenia.