Indie rozmieściły dodatkowo 10 tys. żołnierzy na spornej granicy z Chinami - przekazała w czwartek agencja Bloomberg. Linia podziału została wytyczona ponad 50 lat temu, jednak poprowadzono ją niedokładnie, co nierzadko przyczynia się do eskalacji. - To nie sprzyja łagodzeniu napięć ani zachowaniu spokoju w regionie - oceniła rzecznika MSZ w Pekinie Mao Ning.