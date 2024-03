Amerykański admirał ostrzega przed kolejną wojną. Podał datę

Admirał John Aquilino , amerykański dowódca regionu Indo-Pacyfiku stwierdził, że Tajwan musi przygotować się na każdą ewentualność , ponieważ nie wiadomo, kiedy zaatakują go Chiny . Aquilino uważa, że Pekin może uderzyć do 2027 roku .

- Wszystkie przesłanki wskazują na to, że Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza spełniła dyrektywę Xi Jinpinga, zgodnie z którą ma być gotowa do inwazji na Tajwan do 2027 roku - powiedział admirał.