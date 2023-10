Prezydent Mołdawii Maia Sanu, cytowana przez agencję Unian, przekazuje informacje na temat przywódcy Grupy Wagnera - Jewgienija Prigożyna . Jak poinformowała, miał on planować zamach stanu w Mołdawii na początku tego roku.

Rosja w Mołdawia. Prezydent Sandu o zamachu i Prigożynie

W listopadzie w Mołdawii odbędą się wybory samorządowe. Sandu donosi także, że posiada dowody na to, że Rosja specjalnie obrała za cel wybory lokalne, aby nabrać impetu przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi i wyborami parlamentarnymi w 2025 r.

- Rosja zamierza jeszcze zwiększyć presję na Mołdawię. Próbowali to robić w kwestii energii, ale ponieśli porażkę. Próbowali obalić rząd, ale nie udało im się. A teraz próbują na dużą skalę ingerować w nasze wybory , używając wielkich pieniędzy - przekazała Maia Sandu.

Służby specjalne Mołdawii odkryły, że do kraju w celach politycznych trafiło co najmniej 20 mln euro rosyjskich pieniędzy, choć rzeczywista kwota jest prawdopodobnie wyższa - poinformowała prezydent. Moskwa ma wykorzystywać różne metody, aby doprowadzić do przekupienia wyborców.