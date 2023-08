Mołdawia wydala kolejnych Rosjan. Kreml o "niewątpliwych konsekwencjach"

O nowych decyzjach mołdawskich władz poinformowała w poniedziałek agencja Reutera. Mołdawię opuściło kolejnych 22 rosyjskich dyplomatów , co sprawiło, że obecnie w ambasadzie pracuje jedynie niewielka grupa personelu.

Mołdawia wydala kolejnych Rosjan. 22 dyplomatów opuściło kraj

Jak podkreślono, jest to efekt " pogarszających się między krajami stosunków " po tym, jak w lipcu bieżącego roku Mołdawia nakazała opuszczenie kraju 45 dyplomatom.

Mołdawskie władze uznały wtedy za persona non grata wielu rosyjskich przedstawicieli. Kierowano się przy tym doniesieniami o urządzeniach , które pojawiły się na dachach budynków wchodzących w skład kompleksu ambasady Rosji. Informowali o tym m.in. dziennikarze krajowej telewizji Jurnal TV.

To właśnie z uwagi na ujawnione dane Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mołdawii wezwało rosyjskiego ambasadora Olega Wasniecowa i zażądało od niego wyjaśnień. Następnie poinformowano go o wydaleniu 45 dyplomatów i technicznych członków personelu, argumentując, że zidentyfikowano ich jako działających niezgodnie ze zgłoszonym statusem.

Rosyjscy dyplomaci w Mołdawii. Władze wydały nowe dyspozycje

Agencja Reutera, powołując się na informacje od osoby przebywającej na lotnisku, przekazała, że Rosjanie mieli odlecieć do Soczi, a następnie stamtąd udać się już bezpośrednio do Moskwy. Jak zaznaczono, do 22 rosyjskich dyplomatów dołączyło 23 pracowników wsparcia technicznego.