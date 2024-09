- Rosja usiłuje zrobić wszystko, żeby namieszać, wywołać chaos w państwach bałtyckich, ich polityce wewnętrznej . (...) W ostatnim czasie widzimy powrót do hard power - instrumentów militarnych. Aczkolwiek są one coraz częściej połączone z instrumentami hybrydowymi - mówi w rozmowie z Interią dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik.

Tak Rosja wywiera presję na państwa bałtyckie

Kierowniczka Zespołu Bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej podkreśla, że cały czas wśród działań destabilizacyjnych można wskazać wykorzystanie migrantów wysyłanych do państw bałtyckich przez rząd Alaksandra Łukaszenki .

Moskwa wywiera presję na państwa bałtyckie również poprzez ataki cybernetyczne i działania propagandowe . To nie wszystko, bo Rosja posiada istotny element nacisku na Litwę , Łotwę i Estonię - rosyjskie mniejszości w tych państwach.

Mniejszości w państwach bałtyckich. Tajna broń Moskwy

Mniejszości rosyjskojęzyczne to istotny element rosyjskich nacisków.

- Dla Łotwy i Estonii to około 30 proc. populacji. Dla Litwy to około 5-6 proc. Dla Litwy to nie jest aż taki duży problem, tym bardziej, że ta mniejszość rosyjska jest zintegrowana stosunkowo dobrze. Natomiast dla Łotwy i Estonii jak najbardziej - zaznacza Kuczyńska-Zonik.