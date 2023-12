"Musimy stawić czoła prawdzie i powiedzieć sobie, że Ukraina nie ma wystarczających sił, aby militarnie odwrócić sytuację i nie jest zdolna do kontrofensywy" - stwierdził Fico.

Robert Fico: Ukraina nie ma siły, Rosja przejmie inicjatywę na froncie

W opinii słowackiego premiera sojusznicy Kijowa mogą "rzucić całą broń świata" i "wszystkie pieniądze" na pomoc broniącemu się państwu, ale Rosja "nigdy nie zostanie pokonana militarnie" . Jak prognozuje, na początku 2024 roku dojdzie do przełomu.

Słowacja upodabnia się do Węgier. "Nie należy spodziewać się więcej dostaw broni"

Jak informowaliśmy, Robert Fico jeszcze podczas kampanii we wrześniu zapowiadał, że gdy dojdzie do władzy, zdecyduje o zaprzestaniu militarnego wsparcia dla Kijowa.

Dr Krzysztof Dębiec z Ośrodka Studiów Wschodnich powiedział w rozmowie z Interią , że "wygrana Roberta Ficy na Słowacji może upodobnić politykę zagraniczną Bratysławy do tej prowadzonej przez Viktora Orbana". Faktycznie, tuż po zwycięstwie podczas wieczoru wyborczego Fico stwierdził, że "zrobi wszystko", aby Moskwa i Kijów rozpoczęły rozmowy pokojowe. - Więcej zabijania nikomu nie pomoże - ocenił polityk.

Ponadto premier Słowacji otwarcie sprzeciwił się wejściu Ukrainy do NATO, co - według niego - sprawia poważne ryzyko doprowadzenia do III wojny światowej.