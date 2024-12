Jak stwierdził, "takich decyzji nie można podejmować bez głowy państwa". - To decyzja Putina - podkreślał.

Ofensywa w Syrii. Baszar al-Asad z azylem w Moskwie

Rzecznik oznajmił, że "nie ma nic obecnie do powiedzenia na temat miejsca pobytu" Asada. Z medialnych doniesień wynikało, że obalony dyktator wraz z rodziną uciekł z kraju i udał się do Moskwy .

Rosyjskie MSZ przekazało z kolei, że Asad opuścił stanowisko prezydenta oraz Syrię i " rozkazał, by w sposób pokojowy przekazać władzę" .

Rosja zachowa swoje bazy w Syrii? Kreml zabrał głos

- Oczywiście jest to bardzo ważna kwestia i obecnie robi się wszystko, co jest konieczne i wszystko, co możliwe, aby nawiązać kontakt z tymi, którzy mogą zapewnić bezpieczeństwo. I oczywiście nasze wojsko również podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności - mówił Pieskow.