- Rosja straciła na pewno, bo w Syrię zainwestowała. To pożyczki i wsparcie dla reżimu al-Asada. Nie jest pewne czy stracą bazy. W tej chwili się ewakuują, ale być może renegocjują warunki i będą próbowali wrócić - komentuje w rozmowie Interią profesor Radosław Fiedler, kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sahel. Wojny domowe i bogactwo ukryte w ziemi

By scenariusz się powiódł, Kreml musi mieć w rejonie Sahelu przychylne sobie rządy. Dlatego junty wojskowe tamtejszych państw mogą liczyć na wsparcie Korpusu Afrykańskiego - grupy najemniczej pod kontrolą Moskwy, która zastąpiła Grupę Wagnera . To wymiar polityczny.

Techniczny zaś dotyczy mostu powietrznego między Rosją i Sahelem. Podstawowy rosyjski transportowiec Ił-76, w pełni załadowany, ma zasięg poniżej 5000 kilometrów. Nie wystarczy, by bezpiecznie operować z Rosji do dowolnego punktu w Afryce Środkowej .

Dlatego po stracie wygodnego "przystanku" w Syrii rosyjskie samoloty potrzebują nowej bazy na drodze do Afryki.

Koniec obecności w Afryce. Francja "wymieniła się" z Rosją

Zanim przeanalizujemy, co może zrobić Władimir Putin , warto wskazać, czego potrzebuje. Sahel to bogate złoża od złota po uran. Dekadę temu w regionie dominowały europejskie firmy, wsparte obecnością wojskową przede wszystkim Francji , która w Afryce realizowała swoje tradycyjne interesy wywodzące się z jeszcze z czasów kolonialnych.

W 2014 roku Paryż rozpoczął operację Barkhane - interwencję wojskową w regionie, która miała powstrzymać powstania organizacji islamskich i terrorystycznych. Do 2022 częściowo osiągnięto cel, między innymi eliminując jednego z głównych przywódców Al-Kaidy. Mimo to, po zaangażowaniu kilku tysięcy żołnierzy i około miliarda euro, Francja i tak traci kontrolę nad regionem.

Rok 2022 - junta wojskowa w Mali nakazuje opuszczenie Francuzom terytorium kraju. W lutym 2023 Paryż wycofuje się z Burkina Faso . W lipcu tego samego roku dochodzi do zamachu stanu w Nigrze . Władzę przejmują wojskowi. Wydarzenia przyspieszyły jeszcze bardziej w ciągu ostatniego miesiąca. Pod koniec listopada 2024 Czad i Senegal zapowiedziały zerwanie porozumień wojskowych z Francją. Na początku grudnia junta w Nigrze przejęła kontrolę nad francuską kopalnią uranu, o czym poinformował koncern energetyczny Orano.

Jednocześnie we wszystkich tych państwach pojawia się Rosja i z nowymi władzami podpisuje porozumienia gospodarcze oraz militarne. - Francja, gdyby chciała, to byłaby w państwach afrykańskich. Ale nie chce, bo to są koszty. Przekalkulowano, że zbyt wysokie i zbyt ryzykowne. W tę próżnię próbuje wchodzić Rosja - komentuje profesor Fiedler.