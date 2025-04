Dodał też, że "Iran przygotowuje się do potencjalnej konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi od co najmniej 2003 roku".

- Przypomina to nie tylko przypadek Libii, ale także pułapkę Rambouillet z 1999 r., kiedy to Serbii przedstawiono niemożliwe do spełnienia warunki, które wykoleiły rozmowy i doprowadziły do ataków NATO - czytamy w wywiadzie dla "Rz".