Aleksiej Nawalny nie żyje. Przypomniano przesłanie opozycjonisty na wypadek jego śmierci

W związku ze śmiercią Aleksieja Nawalnego w mediach społecznościowych zaczęto udostępniać nagranie z udziałem przeciwnika Władimira Putina. Między innymi Nexta opublikowała fragment filmu dokumentalnego z 2022 roku "Nawalny", w reżyserii Daniela Rohera. 47-latek wygłosił tam swoje przesłanie do opozycjonistów.

- Mam wam coś bardzo oczywistego do przekazania. Nie możecie się poddać . Jeśli zdecydują się mnie zabić, to oznacza, że jesteśmy niesamowicie silni . Musimy wykorzystać tę moc, aby się nie poddawać, aby pamiętać, że jesteśmy ogromną siłą, która jest represjonowana przez złych gości - mówi na nagraniu Aleksiej Nawalny.

Rosyjski opozycjonista dodaje również, że "nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak silni jesteśmy". - Jedyną rzeczą konieczną do tego, żeby zło triumfowało jest to, by dobrzy ludzie nie kiwnęli palcem. Nie bądźcie bierni - przekazał.