W ostatnich tygodniach Aleksiej Nawalny przebywał w kolonii karnej nr 3 w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Według informacji przekazanych przez rosyjski departament więziennictwa w piątek 47-latek "nagle źle się poczuł po spacerze" i stracił przytomność. Pomimo reanimacji, zmarł . Dwa dni wcześniej jego rzeczniczka prasowa Kira Jarmysz informowała, że Nawalny trafił do karceru, już 27. raz w trakcie odsiadki.

Nie żyje Aleksiej Nawalny. Media wiedziały jako pierwsze

Na tym jednak wątpliwości wobec okoliczności śmierci rosyjskiego opozycjonisty się nie kończą. Biełsat zwraca także uwagę na prędkość z jaką rzekomo lekarze dotarli do Nawalnego. Medycy twierdzą, że mieli w ciągu siedmiu minut dotrzeć do kolonii karnej z oddalonej o 35 km miejscowości Labytnangi. "Musieliby jechać z prędkością 300km/h. Aktualna temperatura w okolicy to -22" - pisze Biełsat, powołując się na serwis "Novaya Gazeta".