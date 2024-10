Problemy z rozszerzeniem strefy Schengen. Austria głównym hamulcowym

Kwestia pełnego przystąpienia obu krajów do Schengen to jeden z tematów rozpoczętego w czwartek spotkania unijnej Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (WSiSW).

Przed tym spotkaniem rumuński premier Marcel Ciolacu mówił, że jego zdaniem Rumunia przystąpi do lądowej strefy Schengen jeszcze w tym roku. - Jesteśmy na dobrej drodze, ale nie na końcu drogi - oświadczył Karner, co odnotowują rumuńskie media, powołując się na austriacki dziennik "Kurier".

Strefa Schengen. Rumunia i Bułgaria nie przystąpią w pełni? Austria: Za wcześnie

O pełnej gotowości Rumunii do zakończenia tego procesu mówił przed spotkaniem w Luksemburgu rumuński szef MSW Catalin Predoiu.

- Złożyliśmy wniosek oraz wypełniliśmy wszystkie kryteria. Doskonale wdrażamy decyzję dotyczącą lotniczego Schengen podjętą przez radę w grudniu ubiegłego roku. Będziemy kontynuować stosowanie wszystkich procedur strefy Schengen i jesteśmy gotowi do wdrożenia wszystkich jej instrumentów - zaznaczył Predoiu, cytowany przez agencję Agerpress, zaznaczając, że Rumunia znacząco ograniczyła nielegalną migrację.

Wyraził też nadzieję, że chociaż w Luksemburgu nie jest oczekiwana ostateczna decyzja, to spotkanie to "utoruje do niej drogę".