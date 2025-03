Prokuratura pod koniec lutego skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu oraz wyrażenie zgody na zatrzymanie i aresztowanie posła PiS Dariusza Mateckiego. Według śledczych powinien on odpowiedzieć przed sądem za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy.

To następny w ostatnim czasie przedstawiciel opozycji, który w tym kontekście może mieć problemy z prawem. Chociażby na jego partyjnym koledze - Marcinie Romanowskim, odpowiadającym w przeszłości za Fundusz - ciążą kolejne zarzuty i w związku z tym Sejm 20 lutego znów uchylił immunitet politykowi przebywającemu na Węgrzech.

Afera w Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro wiosną może stracić immunitet

Jak się okazuje, wkrótce poselski przywilej może stracić były szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. O szczegółach w nowym odcinku podcastu "Polityczny WF" mówił Marcin Fijołek, prowadzący "Graffiti" w Polsat News.

- Z tego, co słyszę, jeśli chodzi o postępowanie dotyczące Funduszu Sprawiedliwości to jest taka rutynowa formułka, że "śledztwo jest rozwojowe". Natomiast za tym stoi historia, że jeszcze wiosną Zbigniew Ziobro ma mieć uchylony immunitet - i to byłoby, rozumiem, takim przełomem - stwierdził.

Zobacz najnowszy, siódmy odcinek podcastu "Polityczny WF":

Dziennikarz zauważył przy tym, że jeżeli wyborcy "słyszą co drugi, trzeci dzień, że Ziobro ma uchylony immunitet, bo komisja śledcza go wzywa, że Matecki, Morawiecki mają uchylane immunitety (...) to może się to zlać w jedną, wielką magmę". - Gdzie sprawy bardzo poważne i te legislacyjno-urzędnicze będą tej samej wagi - uzupełnił.

Ziobro myślał o zarzutach dla Tuska. "Na końcu mieliśmy umorzonko"

Natomiast Piotr Witwicki zwrócił uwagę, że "to zawsze działa w dwie strony". - Gdy Ziobro - mówię w uproszczeniu - chciał postawić zarzuty zdrady dyplomatycznej Donaldowi Tuskowi, mieliśmy go (dzisiejszego premiera - red.) jadącego przez pół Europy, przez Polskę pociągiem, dojeżdżającym do prokuratury w otoczeniu swoich zwolenników - przypomniał redaktor naczelny Interii.

Następnie uznał, iż na końcu mieliśmy "mniej spektakularne umorzonko w tej sprawie". - Teraz mamy podobnie rozgrywającego tę historię Mateusza Morawieckiego, który gromadzi przed prokuraturą swoich zwolenników i robi wiele takich gestów mających wskazywać, że jest zwycięzcą - ocenił.

W nowym odcinku "Politycznego WF-u" również o tym, na czym polega układ między Radosławem Sikorskim a Andrzejem Dudą, kogo w wyborach mogą poprzeć ministrowie z Kancelarii Prezydenta i jakie taktyki obierają posłowie, aby ukryć, że do Sejmu przyszli "pod wpływem". Zapraszamy do oglądania!

