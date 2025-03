"Antytrumpowski sabat". Dmitrij Miedwiediew skomentował szczyt w Londynie

"To haniebny widok, gorszy niż słowna biegunka klauna (Wołodymyra Zełenskiego - red.) w Gabinecie Owalnym" - napisał Dmitrij Miedwiediew, odnosząc się do spotkania przywódców państw sojuszniczych z Ukrainą, które zakończyło się w niedzielę w Londynie. Zdaniem byłego prezydenta Rosji, spotkanie było potwierdzeniem wsparcia militarnego, które potrzebne jest Kijowowi do kontynuowania wojny.