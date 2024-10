- W sobotnie południe, za trzy dni, ogłoszę wieloletnią strategię migracyjną Polski. To nie będzie tylko program migracyjny i szerzej - nowoczesną polityką migracyjną obliczoną na lata - ale będzie to propozycja dla całej Unii Europejskiej - powiedział podczas konferencji prasowej Donald Tusk .

Granica polsko-białoruska. Donald Tusk: Codziennie słychać strzały

Następnie polski premier przeszedł do tematu wschodniej granicy z Białorusią .

- Na razie nie epatowałem w Europie prawdziwymi obrazami z granicy , ale zrobiło to wrażenie na premierze (Petrze) Fiali: tam codziennie tysiące polskich żołnierzy i policjantów, strażników granicznych nie pilnuje tylko walczy z presją organizowaną przez reżim Łukaszenki. To przypomina raczej krajobraz wojenny, a nie normalnej polityki granicznej . Codziennie na granicy słychać strzały. I dlatego polska strategia będzie z całą pewnością będzie wymagała zmiany paradygmatów polityki europejskiej - wskazał.

Donald Tusk w Czechach o migracji. Temat pojawi się na obradach RE

- Wspólnie musimy przekonać innych partnerów w UE i zrobimy to, że zadaniem UE jest ochrona granicy zewnętrznej i redukcja do minimum nielegalnej imigracji, a nie tworzenie granic wewnętrznych i szukanie mechanizmów przemieszczających tylko grupy nielegalnych imigrantów w obrębie Europy. Będziemy tu współpracować we wszystkich aspektach - zapowiedział w Pradze polski premier.