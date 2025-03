O ewentualnych negocjacjach pokojowych Ukrainy i Rosji , Mike Waltz mówił na antenie telewizji CNN. Współpracownik prezydenta USA Donalda Trumpa podkreślił, że zrozumiałe są wezwania władz w Kijowie do im udzielenia gwarancji bezpieczeństwa, jednak musi się to wiązać ze zgodą na utratę terytoriów .

- Ta wojna musi się skończyć, a to wymaga ustępstw terytorialnych (...) Nie możemy uzyskać żadnych szczegółów od Ukraińców, ale oczywiście będą to pewne ustępstwa terytorialne w zamian za gwarancje bezpieczeństwa w przyszłości, co było omawiane w poprzednich rundach negocjacji - powiedział amerykański urzędnik.