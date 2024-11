Wojna na Ukrainie. Turcja przedstawi najbardziej "realistyczne podejście"

Jak informuje amerykańska agencja, Ankara proponuje zatrzymanie sił Wołodymyra Zełeńskiego oraz Władimira Putina na obecnych pozycjach. Dodatkowo Ukraina miałaby odłożyć temat rozmów o przystąpieniu do struktur NATO na co najmniej 10 lat, by częściowo spełnić żądania Kremla.