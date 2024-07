Premier Węgier ma udać się we wtorek do Kijowa, gdzie spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - donosi brytyjski "Financial Times". Gdyby informacje te się potwierdziły, oznaczałoby to pierwszą wizytę Viktora Orbana w Ukrainie od początku pełnoskalowej agresji Rosji. Biura Zełenskiego i Orbana nie skomentowały tych doniesień.