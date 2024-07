- Nie oczekujemy niczego. Chyba nie nam to komentować - tak na wizytę Viktora Orbana w Kijowie zareagował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow .

Premier Węgier przybył we wtorek rano z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa, dzień po objęciu przez ten kraj rotacyjnej prezydencji w Radzie UE .

Rosja. Viktor Orban w Ukrainie. Dmitrij Pieskow komentuje

Pieskow, nawiązując do objętej przez Budapeszt roli, stwierdził, iż "jasne jest, że oczywiście musi spełniać swoje funkcje". Dopytywany, czy Węgrzy przed wizytą w Kijowie kontaktowali się z administracją Putina , powiedział, że "nie było" takich rozmów .

Orban przybył we wtorek rano do Kijowa, by - jak powiadomił rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs - "omówić pokój w Europie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim".