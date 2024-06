Węgry ogłosiły hasło swojej prezydencji w UE. Wyraźna inspiracja Trumpem

Hasło jest nawiązaniem do słynnego sloganu wyborczego byłego prezydenta USA Donalda Trumpa "Make America Great Again ". Rząd premiera Viktora Orbana utrzymuje bliskie relacje z Trumpem, który w listopadowych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych zmierzy się z Joe Bidenem.

Boka przedstawił we wtorek priorytety rotacyjnej prezydencji w UE, którą Węgry przejmą 1 lipca od Belgii , a po pół roku przekażą Polsce.

Węgry. Prezydencja w Unii Europejskiej. Budapeszt krytykowany za postawę wobec Ukrainy

Rząd Węgier chce również prowadzić "zrównoważoną politykę rozszerzenia" z naciskiem na kraje Bałkanów Zachodnich. Wcześniej Budapeszt krytycznie odnosił się do możliwości szybkiego przyjęcia Ukrainy do UE, zastrzegając sobie prawo do zablokowania procesu na dowolnym jego etapie.