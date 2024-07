Premier Indii przyleciał we wtorek do Rosji na spotkanie z Władimirem Putinem . Dyktator z Kremla przywitał Narendrę Modiego m.in. słowami, że między oboma krajami są "strategiczne więzi", a także "uprzywilejowane, strategiczne partnerstwo". Wypowiedź jego gościa nie była już jednak tak przyjazna.

- Niezależnie od tego, czy jest to wojna, konflikt czy atak terrorystyczny, każda osoba wierząca w ludzkość odczuwa ból, gdy dochodzi do utraty życia. Gdy giną niewinne dzieci, serce krwawi i ten ból jest bardzo przerażający - stwierdził Modi, nawiązując do poniedziałkowego ataku na szpital w Kijowie.