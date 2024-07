O przyjeździe do Rosji premiera Indii rosyjskie media propagandowe pisały od kilkunastu dni. Od początku podkreślano, że wizyta jest wyjątkowo ważnym wydarzeniem dla Kremla , ale także dla szefa indyjskiego rządu.

Narendra Modi pojawił się w Moskwie w poniedziałek w godzinach popołudniowych. Następnie pojechał do prezydenckiej posiadłości Nowo-Ogarewo , gdzie odbyło się nieformalne spotkanie z Władimirem Putinem .

Oficjalna część wizyty rozpocznie się we wtorek rano . Wówczas to na Kremlu odbędą się standardowe, w przypadku tego typu podróży dyplomatycznych, rozmowy przedstawicieli rządów, formalna rozmowa twarzą w twarz prezydenta Rosji i premiera Indii , a także konferencja prasowa.

Premier Indii w Moskwie. Symboliczne znaczenie dla Kremla

Na temat przyjazdu premiera Indii do Federacji Rosyjskiej wypowiedziało się szereg ekspertów zajmujących na co dzień tematem geopolityki. Zdaniem dr Chietigj Bajpaee z brytyjskiego think-tanku "Chatham House" priorytetem w rozmowach będzie zapewnienie Indii o ciągłości dostaw sprzętu wojskowego produkowanego w Rosji .

- Rosja i Indie zamierzają prawdopodobnie zawrzeć porozumienie o współpracy w dziedzinie logistyki wojskowej, co będzie wstępem do nawiązania głębszej współpracy w obszarze obronności - stwierdził ekspert w rozmowie z Associated Press.