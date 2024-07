Obywatele Indii na wojnie z Ukrainą

"The Hindu" przed kilkoma miesiącami ujawnił, że w poprzednim roku co najmniej 100 obywateli Indii zwerbowano do służby wojskowej w Rosji. Zostali wysłani na wojnę z Ukrainą. Co najmniej dwie osoby zginęły, a kilka zostało ciężko rannych.