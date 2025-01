Według francuskiej rozgłośni RFI w czwartek 23 stycznia statek szpiegowski Kildin został zauważony na wodach terytorialnych Syrii około dwudziestu mil morskich od portu Tartus. Z jego komina wydobywały się płomienie i gęsty, czarny dym , co wskazywało na możliwy pożar w maszynowni. Statek wciągnął na maszt dwie czarne kule, oznaczające w prawie morskim, że nie odpowiada za swoje ruchy .

Rosjanie nie pomagali swojej jednostce

Załoga zebrała się na rufie , przygotowując się do ewakuacji. Inne rosyjskie statki obecne w tym rejonie trzymały się z daleka i nie udzielały pomocy szpiegowskiej jednostce. Podobnie jak płynący pod banderą Togo statek towarowy Milla Moon, który zbliżył się do płonącego statku, ale otrzymał od jego kapitana polecenie, aby się oddalił.

Po pięciu godzinach pożar został opanowany. Siły zachodnie, w tym francuska marynarka wojenna, uważnie monitorowały sytuację i były gotowe do interwencji w razie potrzeby, chociaż Rosja nie poprosiła o żadną pomoc .

Statek szpiegowski zniknął na miesiąc z radarów

Kildin to statek zaprojektowany do zbierania informacji wywiadowczych na temat taktyk i technik stosowanych przez wojska NATO. Przystosowany jest do prowadzenia wywiadu elektronicznego. Jesienią ubiegłego roku wypłynął z rosyjskiej bazy wojskowej na Morzu Bałtyckim i 16 listopada wpłynął na Morze Śródziemne.