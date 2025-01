Szwedzkie władze zatrzymały statek podejrzewany o spowodowanie uszkodzenia podmorskiego kabla, do którego doszło w niedzielę . Jak wynika z danych serwisu VesselFinder, statek towarowy Vezhen pływający pod maltańska banderą został eskortowany przez szwedzką straż przybrzeżną na wody terytorialne Szwecji .

Statek wypłynął w piątek z rosyjskiego portu Ust-Ługa. Jak dotąd władze nie potwierdziły oficjalnie, czy to właśnie Vezhen jest obiektem śledztwa . - Możemy potwierdzić naszą obecność na miejscu, ale nie komentujemy celu operacji - powiedział Mattias Lindholm, rzecznik szwedzkiej straży przybrzeżnej, cytowany przez dziennik Aftonbladet.

Uszkodzenie kabla między Łotwą a Szwecją. Trwa dochodzenie

Podmorski kabel łączący Szwecję i Łotwę uległ uszkodzeniu we wczesnych godzinach porannych. - Obecnie mamy powody, by sądzić, że kabel został poważnie naruszony w wyniku działania zewnętrznego - powiedziała mediom Vineta Sprugaine, rzeczniczka łotewskiego nadawcy publicznego LVRTC, do której należy kabel.