We wtorek Marco Rubio złożył przysięgę przed wiceprezydentem J. D. Vancem i stał się pierwszym oficjalnym członkiem nowego gabinetu Donalda Trumpa. Wcześniej kandydatura republikanina z Florydy została jednogłośnie poparta przez Senat Stanów Zjednoczonych .

Krótko po zatwierdzeniu wygłosił przemówienie w języku angielskim i hiszpańskim. Podkreślił, że Departament Stanu będzie od teraz podejmował decyzje w oparciu o trzy pytania: "Czy to nas (USA - red.) wzmacnia? Czy to czyni nas bezpieczniejszymi? Czy to sprawi, że będziemy bardziej zamożni?".