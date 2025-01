Brytyjski dziennik "The Telegraph" zwrócił uwagę, że jeszcze ponad sześć miesięcy temu żołnierz o pseudonimie "Darwin" ustanowił swój osobisty rekord i zniszczył lub uszkodził dziewięć rosyjskich wozów bojowych. Teraz, po pół roku, taka sztuka byłaby niezwykle trudna.

Ukraina-Rosja. Kijów traci przewagę nad Moskwą. Chodzi o drony

- Wciąż możemy atakować, ale jest to trudniejsze niż kiedyś - mówi w rozmowie z dziennikiem "Darwin", który ma 21-letnie doświadczenie w wojsku i staż około pięciu tysięcy lotów dronami bojowymi. - Teraz potrzebujemy około 100 dronów ze 100 ładunkami (wybuchowymi - red.), by przeciążyć ich systemy zagłuszające - dodał i wskazał, że statystyki skutecznych ataków wyraźnie zmalały.

Według mundurowych Rosjanie opanowali technikę walki radioelektronicznej nie tylko wobec bezzałogowców ofensywnych, ale także tych przeznaczonych do zwiadu. To właśnie te dwa typy jednostek były niezwykle pomocne w rejonie Kupiańska , gdzie "Darwin" stacjonuje wraz ze swoimi kolegami.

"The Telegraph" przekazał również, że wyzwolony jesienią 2022 roku Kupiańsk jest obecnie pod ciągłym ostrzałem, a przejęcie go przez rosyjskie oddziały to kwestia czasu. Linia frontu oddalona jest od centrum miasta o kilka kilometrów, a żołnierze Władimira Putina stale posuwają się naprzód.