Pomoc dla Ukrainy pod znakiem zapytania. Nowa propozycja Babisza

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Lider zwycięskiej w czeskich wyborach parlamentarnych partii ANO przekazał, że zaproponuje nowe zasady pomocy Ukrainie. Zdaniem Andreja Babisza Praga nie powinna przekazywać pieniędzy na uzbrojenie Kijowa z budżetu państwa. Przewodniczący ANO opowiada się za wspieraniem Ukrainy ze środków Unii Europejskiej.

Lider czeskiej partii ANO Andrej Babisz. Nowa zapowiedź w sprawie Ukrainy
Lider czeskiej partii ANO Andrej Babisz. Nowa zapowiedź w sprawie UkrainyMartin DivisekPAP/EPA

W skrócie

  • Andrej Babisz zapowiedział, że jeśli jego ugrupowanie wejdzie do rządu, nie będzie przekazywać Ukrainie środków na broń bezpośrednio z budżetu państwa.
  • Według zapowiedzi Babisza Czechy będą kontynuować wsparcie dla Ukrainy, ale wyłącznie za pośrednictwem Unii Europejskiej.
  • Politycy ugrupowania Babisza chcą przeprowadzić weryfikację czeskiej inicjatywy amunicyjnej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Andrej Babisz, lider zwycięskiej w czeskich wyborach parlamentarnych populistycznej partii ANO, zapowiedział, że jeśli jego ugrupowanie wejdzie do rządu, nie będzie przekazywał Ukrainie pieniędzy na broń bezpośrednio z budżetu państwa.

Babisz podkreślił, że Czechy pomagają i nadal będą wspierać Kijów, ale wyłącznie za pośrednictwem Unii Europejskiej.

- Jeśli znajdziemy się w rządzie i czeskie firmy zbrojeniowe będą chciały eksportować broń na Ukrainę, nie będziemy mieli z tym problemu. Ale bezpośrednio z budżetu nie damy Ukrainie na uzbrojenie ani korony. Nie mamy pieniędzy nawet dla Republiki Czeskiej. Pomagaliśmy Ukrainie bezpośrednio, a teraz będzie się pomagać przez Unię Europejską - oświadczył Babisz na konferencji prasowej.

Zobacz również:

Viktor Orban
Świat

Orban z zadowoleniem o wynikach z Czech. "Duży krok naprzód"

Mateusz Balcerek
Mateusz Balcerek

    Wojna w Ukrainie. Czeska pomoc pod znakiem zapytania

    Komentatorzy w Pradze zwrócili uwagę, że bardzo podobnie brzmiały deklaracje premiera Słowacji Roberta Ficy, który powrócił do władzy jesienią 2024 r. i deklarował, że nie przekaże Ukrainie "ani jednego naboju".

    Andrej Babisz stwierdził, że czeska inicjatywa amunicyjna była dobra, mimo że wcześniej w kampanii wyborczej postulował jej likwidację. Dodał jednak, że powinna być przejrzysta i realizowana bezpośrednio przez państwa członkowskie NATO.

    Politycy z ruchu ANO Andreja Babisza podkreślają, że nie ma mowy o zakończeniu czeskiej inicjatywy amunicyjnej, a chodzi jedynie o jej weryfikację.

    Inicjatywa ta okazała się kluczowa: tylko w 2024 roku Ukraina otrzymała dzięki niej 1,5 miliona pocisków artyleryjskich. W bieżącym roku dostarczono już 1,1 miliona pocisków kalibru 155 mm.

    Zobacz również:

    Premier Węgier Viktor Orban i prawdopodobny nowy-stary premier Czech Andrej Babisz
    Świat

    Orban chce szachować UE. Wygrana Babisza to bardzo ważny element jego planu

    Łukasz Rogojsz
    Łukasz Rogojsz
    Co dalej z ustawą o asystencji osobistej? Dziemianowicz-Bąk: Ten projekt musi trafić do SejmuPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze