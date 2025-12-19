W skrócie Putin zapewnia, że Rosja jest gotowa do negocjacji pokojowych i zaakceptowała kompromisy, uznając teraz Zachód za stronę odpowiedzialną za podjęcie kolejnych działań.

Rosyjski przywódca odrzuca oskarżenia o planowanie ataku na Europę, nazywając je "nonsensem".

Putin ostrzega przed blokadą obwodu królewieckiego oraz przejmowaniem rosyjskich aktywów przez Europę, zapowiadając stanowcze reakcje i walkę w sądach.

- Nie widzimy gotowości ze strony Ukrainy do rozmów pokojowych. Zawsze mówiłem, że jesteśmy gotowi i chętni do zakończenia tego konfliktu pokojowo poprzez rozwiązanie pierwotnych przyczyn tego kryzysu - stwierdził Putin.

Rosyjski przywódca pochwalił również działania pokojowe Donalda Trumpa. - Prezydent Trump podejmuje poważne wysiłki, by zakończyć ten konflikt. Robi to bardzo uczciwie - powiedział. Zaznaczył też, że podczas spotkania z amerykańskim przywódcą w Anchorage zgodził się na większość propozycji Trumpa.

- Na początkowych spotkaniach w Moskwie przedstawiono nam propozycje i poproszono o pójście na pewne kompromisy. Gdy przyjechałem do Anchorage, powiedziałem, że to będą dla nas trudne decyzje, ale zgodzimy się na proponowane kompromisy - stwierdził.

- Piłka jest po stronie naszych zachodnich przeciwników, przede wszystkim reżimu w Kijowie i jego europejskich sponsorów. My jesteśmy gotowi do negocjacji i pokojowego rozwiązania konfliktu. Też chcielibyśmy żyć w pokoju w przyszłym roku - dodał Putin.

Putin o wojnie z Europą: Nonsens. To wy walczycie z nami

Władimir Putin został zapytany, czy możliwy jest scenariusz, w którym dochodzi do wojny między Rosją a państwami europejskimi. - Czy będzie kolejna specjalna operacja wojskowa? Nie, jeśli będą nas traktować z szacunkiem i będą szanować nasze interesy, tak ja my zawsze staramy się szanować ich - odparł i stwierdził, że NATO oszukało Rosję twierdząc, że Sojusz nie będzie się rozszerzał na wschód.

- Czy naprawdę planujemy zaatakować Europę? Co to za nonsens? To nie my walczymy z wami. To wy walczycie z nami za pośrednictwem ukraińskich nacjonalistów. Jesteśmy gotowi natychmiast zakończyć wszelkie wrogie działania, jeśli zapewnione zostanie bezpieczeństwo Rosji. Jesteśmy gotowi z wami współpracować - powiedział.

Putin zagroził również, że ewentualne próby blokady obwodu królewieckiego mogą prowadzić do "niespotykanej eskalacji konfliktu". - Jeśli będzie się tworzyć dla nas zagrożenia podobnego rodzaju, to będziemy eliminować te zagrożenia - powiedział.

Wojna w Ukrainie. Putin o "straszliwych konsekwencjach" dla Europy

Jednocześnie rosyjski przywódca skrytykował europejskie próby przejęcia zamrożonych rosyjskich aktywów. - Kradzież to nie jest odpowiednie słowo. To rabunek w biały dzień - stwierdził i dodał, że "miałby on straszliwe konsekwencje" dla Europy.

- Niezależnie co ukradną i w jaki sposób, w końcu będą musieli to oddać. Będziemy bronić naszych interesów, przede wszystkim w sądach. Spróbujemy znaleźć taką jurysdykcję, która będzie niezależna od decyzji politycznych - powiedział Putin.

