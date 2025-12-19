Zełenski po rozmowie z Nawrockim. "Jesteśmy gotowi wyjść naprzeciw"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Liczę na to, że ta wizyta otwiera nowy jeszcze ważniejszy rozdział w stosunkach Ukrainy i Polski nie tylko, jako sąsiadów, ale dwóch elementów Europy - stwierdził Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej. Prezydent przebywa w piątek z wizytą w Warszawie. W południe spotkał się z Karolem Nawrockim.

Mężczyzna w czarnym garniturze przemawia przy mównicy z flagą Ukrainy, w tle flagi Ukrainy i Polski.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w PolscePaweł SupernakPAP

W skrócie

  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił nowe otwarcie w relacjach z Polską oraz wdzięczność za dotychczasowe wsparcie.
  • Ukraina oferuje Polsce konsultacje dotyczące ochrony przed dronami i chce rozwijać współpracę w zakresie bezpieczeństwa.
  • Poruszono także kwestie historyczne oraz decyzję UE o przekazaniu Ukrainie 90 mld euro na wsparcie w obliczu wojny.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wołodymyr Zełenski podziękował Karolowi Nawrockiemu za zaproszenie do Warszawy i spotkanie. - Dziękuję za otwartość, to była nasza pierwsza taka rozmowa. Odbieram to bardzo pozytywnie - powiedział. Przekazał też, że zaprosił polskiego prezydenta do odwiedzenia Ukrainy.

Zełenski wyraził również wdzięczność dla Polski za dotychczasowe wsparcie dla Kijowa. - Dziękuję bardzo Polsce za wspieranie Ukrainy, Ukraińców od początku inwazji. Ukraina zawsze będzie wdzięczna Polsce i będzie pamiętała te pierwsze dni okrutnej agresji Rosji wobec nas - mówił.

- Myślę, że to bardzo ważne, by stosunki między nami, naszymi krajami były mocne - stwierdził i zaznaczył, że "Rosja pragnie zrujnować relacje Ukrainy z Polską".

Obrona przed dronami. "Oferujemy Polsce konsultacje"

Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Karolem Nawrockim, ukraiński przywódca powiedział, że jego kraj nie tylko otrzymuje wsparcie, ale dzieli się też doświadczeniem w kwestii ochrony przed wojną i inwazją.

- Mamy technologię w zakresie ochrony życia ludzi, jesteśmy bardzo mocni w zakresie produkcji broni współczesnej i skutecznej. I dlatego proponuję Polsce całe to doświadczenie. O tym mówiliśmy z panem prezydentem, będziemy kontynuowali tę współpracę, będziemy solidarni w tym. Ukraina oferuje Polsce konsultacje w zakresie ochrony przed dronami, wiemy jak ochronić się wobec wszystkich rodzajów dronów - podkreślił Zełenski.

Zobacz również:

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Wspólna konferencja z Karolem Nawrockim
Polska

Nawrocki na wspólnej konferencji z Zełenskim: Ta wizyta to zła informacja dla Moskwy

Piotr Białczyk
Piotr Białczyk

    Prezydent Ukrainy dodał, że Kijów jest gotowy kontynuować dialog z Polską w zakresie bezpieczeństwa, również wobec zagrożenia z Białorusi oraz na obszarach morskich.

    Zełenski i Nawrocki poruszyli kwestie historyczne. "Szanujemy waszą pamięć"

    Podczas konferencji prasowej Zełenski odniósł się również do kwestii historycznych, które były jednym z tematów rozmowy z Nawrockim. - Szanujemy państwa pamięć o tym, co się wydarzyło i liczymy na państwa szacunek wobec naszej pamięci - powiedział.

    - Każda z ofiar, które niestety miały miejsce oczywiście zasługuje na szacunek (…). Powinniśmy się w tym zakresie porozumieć - dodał Zełenski.

    Prezydent Ukrainy zaznaczył, że prace ekshumacyjne na Wołyniu "trwają i już są pierwsze wyniki". - Nasze Instytuty Pamięci Narodowej dzisiaj o tym też rozmawiały w naszej obecności, będziemy je wspierali w tym kierunku - zapewnił.

    Zełenski zaznaczył również, że Kijów jest gotowy przyspieszyć ekshumacje. - Strona polska pragnie przyspieszyć, strona ukraińska jest gotowa wyjść naprzeciw. I to nie deklaracje, to już konkretne działania, które trwają - stwierdził.

    UE przekaże Ukrainie 90 mld euro. "Rosja powinna zapłacić za wojnę"

    Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej w Warszawie skomentował również nocną decyzję Unii Europejskiej o przekazaniu Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro.

    - Zapewnia to Ukrainie pewność, w zakresie finansowym. Jeżeli Rosja będzie nadal kontynuowała tę wojnę, a właśnie takie sygnały teraz słyszymy, to te środki wydamy na obronność - powiedział Zełenski.

    Zaznaczył jednocześnie, że "jeżeli świat zmusi Rosję do zaprzestania wojny", to Ukraina wyda pieniądze "wyłącznie na odbudowę".

    - To ważne, że rosyjskie środki pozostają zamrożone i oczywiste jest, że Rosja powinna zapłacić za tę wojnę, którą sama zaczęła. I bardzo proszę, by Polska wsparła nasze dążenia w tym zakresie - zapewniał prezydent Ukrainy.

    Zobacz również:

    Premier Donald Tusk
    Polska

    Spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. Donald Tusk potwierdza

    Marta Stępień
    Marta Stępień
    Nowe weta prezydenta. Czarzasty w "Graffiti": Specjalizuje się w destrukcjiPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze