W skrócie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił nowe otwarcie w relacjach z Polską oraz wdzięczność za dotychczasowe wsparcie.

Ukraina oferuje Polsce konsultacje dotyczące ochrony przed dronami i chce rozwijać współpracę w zakresie bezpieczeństwa.

Poruszono także kwestie historyczne oraz decyzję UE o przekazaniu Ukrainie 90 mld euro na wsparcie w obliczu wojny.

Wołodymyr Zełenski podziękował Karolowi Nawrockiemu za zaproszenie do Warszawy i spotkanie. - Dziękuję za otwartość, to była nasza pierwsza taka rozmowa. Odbieram to bardzo pozytywnie - powiedział. Przekazał też, że zaprosił polskiego prezydenta do odwiedzenia Ukrainy.

Zełenski wyraził również wdzięczność dla Polski za dotychczasowe wsparcie dla Kijowa. - Dziękuję bardzo Polsce za wspieranie Ukrainy, Ukraińców od początku inwazji. Ukraina zawsze będzie wdzięczna Polsce i będzie pamiętała te pierwsze dni okrutnej agresji Rosji wobec nas - mówił.

- Myślę, że to bardzo ważne, by stosunki między nami, naszymi krajami były mocne - stwierdził i zaznaczył, że "Rosja pragnie zrujnować relacje Ukrainy z Polską".

Obrona przed dronami. "Oferujemy Polsce konsultacje"

Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Karolem Nawrockim, ukraiński przywódca powiedział, że jego kraj nie tylko otrzymuje wsparcie, ale dzieli się też doświadczeniem w kwestii ochrony przed wojną i inwazją.

- Mamy technologię w zakresie ochrony życia ludzi, jesteśmy bardzo mocni w zakresie produkcji broni współczesnej i skutecznej. I dlatego proponuję Polsce całe to doświadczenie. O tym mówiliśmy z panem prezydentem, będziemy kontynuowali tę współpracę, będziemy solidarni w tym. Ukraina oferuje Polsce konsultacje w zakresie ochrony przed dronami, wiemy jak ochronić się wobec wszystkich rodzajów dronów - podkreślił Zełenski.

Prezydent Ukrainy dodał, że Kijów jest gotowy kontynuować dialog z Polską w zakresie bezpieczeństwa, również wobec zagrożenia z Białorusi oraz na obszarach morskich.

Zełenski i Nawrocki poruszyli kwestie historyczne. "Szanujemy waszą pamięć"

Podczas konferencji prasowej Zełenski odniósł się również do kwestii historycznych, które były jednym z tematów rozmowy z Nawrockim. - Szanujemy państwa pamięć o tym, co się wydarzyło i liczymy na państwa szacunek wobec naszej pamięci - powiedział.

- Każda z ofiar, które niestety miały miejsce oczywiście zasługuje na szacunek (…). Powinniśmy się w tym zakresie porozumieć - dodał Zełenski.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że prace ekshumacyjne na Wołyniu "trwają i już są pierwsze wyniki". - Nasze Instytuty Pamięci Narodowej dzisiaj o tym też rozmawiały w naszej obecności, będziemy je wspierali w tym kierunku - zapewnił.

Zełenski zaznaczył również, że Kijów jest gotowy przyspieszyć ekshumacje. - Strona polska pragnie przyspieszyć, strona ukraińska jest gotowa wyjść naprzeciw. I to nie deklaracje, to już konkretne działania, które trwają - stwierdził.

UE przekaże Ukrainie 90 mld euro. "Rosja powinna zapłacić za wojnę"

Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej w Warszawie skomentował również nocną decyzję Unii Europejskiej o przekazaniu Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro.

- Zapewnia to Ukrainie pewność, w zakresie finansowym. Jeżeli Rosja będzie nadal kontynuowała tę wojnę, a właśnie takie sygnały teraz słyszymy, to te środki wydamy na obronność - powiedział Zełenski.

Zaznaczył jednocześnie, że "jeżeli świat zmusi Rosję do zaprzestania wojny", to Ukraina wyda pieniądze "wyłącznie na odbudowę".

- To ważne, że rosyjskie środki pozostają zamrożone i oczywiste jest, że Rosja powinna zapłacić za tę wojnę, którą sama zaczęła. I bardzo proszę, by Polska wsparła nasze dążenia w tym zakresie - zapewniał prezydent Ukrainy.

