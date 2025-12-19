W skrócie Donald Trump nie wyklucza wojny z Wenezuelą i zapowiada dalsze przejmowanie tankowców oraz ataki na łodzie przemytnicze.

Stany Zjednoczone zwiększyły presję na reżim Nicolasa Maduro, określając go mianem zagranicznej organizacji terrorystycznej.

Amerykańska armia prowadzi działania wojskowe na Karaibach, a Trump rozważa uderzenia w cele lądowe związane z handlem narkotykami.

Amerykański prezydent został zapytany, czy Stany Zjednoczone dopuszczają możliwość wojny z Wenezuelą. - Nie wykluczam tego - odparł Trump. Wcześniej republikanin wielokrotnie twierdził, że za jego kadencji USA nie będą "rozpoczynać nowych wojen, lecz kończyć wojny".

Jednocześnie Trump zaznaczył w czwartkowym wywiadzie, że prezydent Wenezueli wie, czego USA od niego oczekują. - Wie dokładnie, czego chcę. Wie to lepiej niż ktokolwiek inny - stwierdził, ale odmówił deklaracji, czy pozbawienie Maduro władzy jest jego głównym celem.

We wtorek Trump nakazał blokadę tankowców objętych sankcjami, pływających z i do Wenezueli. Amerykański prezydent zapowiedział z kolei w czwartek, że działania te mogą być kontynuowane.

- Jeśli będą na tyle głupi, żeby pływać dalej, to będą kończyć w jednym z naszych portów - powiedział.

Stany Zjednoczone zwiększają w ostatnich dniach presję na Wenezuelę i jej prezydenta Nicolasa Maduro. We wtorek Donald Trump określił reżim Maduro jako "zagraniczną organizację terrorystyczną".

Prezydent USA stwierdził również, że "Wenezuela jest całkowicie okrążona przez największą w historii armadę sformowaną w Ameryce Południowej". Stany Zjednoczone prowadzą też ataki na statki przemytnicze na Karaibach. Dotychczas amerykańska armia uderzyła w 28 łodzi, w wyniku których zginęło 100 osób.

W ostatnich tygodniach Trump nie wykluczał już uderzeń w cele lądowe w Wenezueli, związane przede wszystkim z produkcją i handlem narkotykami. Prezydent USA twierdził, że takie ataki mają rozpocząć się "niedługo".

