Konflikt narasta, Trump nie chce odpuścić. "Nie wykluczam wojny"

Nie wykluczam wojny z Wenezuelą - powiedział Donald Trump w rozmowie z jedną z amerykańskich stacji. Jednocześnie prezydent USA zapowiedział, że Stany Zjednoczone zamierzają nadal przejmować wenezuelskie tankowce i atakować łodzie przemytnicze. - Maduro wie dokładnie, czego chcę - dodał Trump.

Starszy mężczyzna w garniturze z czerwoną krawatą stoi na tle flag i insygniów amerykańskich, spoglądając poważnie w bok.
Konflikt na linii USA-Wenezuela. Donald Trump "nie wyklucza wojny"ANNA MONEYMAKERGetty Images

W skrócie

  • Donald Trump nie wyklucza wojny z Wenezuelą i zapowiada dalsze przejmowanie tankowców oraz ataki na łodzie przemytnicze.
  • Stany Zjednoczone zwiększyły presję na reżim Nicolasa Maduro, określając go mianem zagranicznej organizacji terrorystycznej.
  • Amerykańska armia prowadzi działania wojskowe na Karaibach, a Trump rozważa uderzenia w cele lądowe związane z handlem narkotykami.
Amerykański prezydent został zapytany, czy Stany Zjednoczone dopuszczają możliwość wojny z Wenezuelą. - Nie wykluczam tego - odparł Trump. Wcześniej republikanin wielokrotnie twierdził, że za jego kadencji USA nie będą "rozpoczynać nowych wojen, lecz kończyć wojny".

Jednocześnie Trump zaznaczył w czwartkowym wywiadzie, że prezydent Wenezueli wie, czego USA od niego oczekują. - Wie dokładnie, czego chcę. Wie to lepiej niż ktokolwiek inny - stwierdził, ale odmówił deklaracji, czy pozbawienie Maduro władzy jest jego głównym celem.

    We wtorek Trump nakazał blokadę tankowców objętych sankcjami, pływających z i do Wenezueli. Amerykański prezydent zapowiedział z kolei w czwartek, że działania te mogą być kontynuowane.

    - Jeśli będą na tyle głupi, żeby pływać dalej, to będą kończyć w jednym z naszych portów - powiedział.

    Donald Trump zwiększa presję na Nicolasa Maduro

    Stany Zjednoczone zwiększają w ostatnich dniach presję na Wenezuelę i jej prezydenta Nicolasa Maduro. We wtorek Donald Trump określił reżim Maduro jako "zagraniczną organizację terrorystyczną".

    Prezydent USA stwierdził również, że "Wenezuela jest całkowicie okrążona przez największą w historii armadę sformowaną w Ameryce Południowej". Stany Zjednoczone prowadzą też ataki na statki przemytnicze na Karaibach. Dotychczas amerykańska armia uderzyła w 28 łodzi, w wyniku których zginęło 100 osób.

    W ostatnich tygodniach Trump nie wykluczał już uderzeń w cele lądowe w Wenezueli, związane przede wszystkim z produkcją i handlem narkotykami. Prezydent USA twierdził, że takie ataki mają rozpocząć się "niedługo".

    Źródła: NBC News, Interia

    Najnowsze