Piątek we wschodniej Polsce nie zaczął się najlepiej. W wielu miejscach panowała gęsta mgła, która lokalnie mogła się utrzymać również w ciągu dnia. Wieczorem pod tym względem nie będzie lepiej: widzialność znowu spadnie - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Gęste mgły do samego rana. Kilkanaście województw zagrożonych

"W regionie występują i nadal będą się utrzymywać gęste mgły ograniczające widzialność miejscami poniżej 200 m" - czytamy w komunikacie ostrzegającym przed gęstymi mgłami, wydanym przez specjalistów z IMGW.

Żółte alerty swoim zasięgiem objęły wschodnią połowę Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują od godz. 17:00 w następujących województwach:

warmińsko - mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim ;

świętokrzyskim

lubelskim (bez powiatów na południowym wschodzie);

podkarpackim (z wyjątkiem południowo-wschodnich krańców);

małopolskim (bez powiatu tatrzańskiego);

śląskim ;

opolskim ;

łódzkim ;

południowo-wschodnich krańcach dolnośląskiego ;

wschodnich powiatach wielkopolskiego ;

wschodnich krańcach kujawsko-pomorskiego.

Rozwiń

Gęste mgły będą się utrzymywać w tych rejonach do piątku, do godz. 10:00. Mogą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów, a miejscami do 100. Innym zagrożeniem będzie też lokalnie osadzająca się szadź, więc na drogach i chodnikach może być ślisko.

Nawet 10 stopni różnicy w nocy. Lokalnie pięciostopniowy mróz

Noc z piątku na sobotę może być wymagająca nie tylko na wschodzie kraju, gdzie cały czas będzie mglisto. Na północy oraz na zachodzie może padać słaby deszcz lub mżawka, co lokalnie przy niskich temperaturach sprawi, że na nawierzchniach utworzy się śliska warstwa.

Będzie zimno: przeważnie od -2 do 2 stopni Celsjusza w większości kraju. Najzimniej będzie w kotlinach karpackich, gdzie mróz może sięgnąć -5 st. C. Na przeciwległym krańcu Polski będzie o nawet 10 stopni więcej: na Wybrzeżu może być nawet 5 stopni ciepła.

-----

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Prezydenci odpowiedzieli na pytania dziennikarzy Polsat News