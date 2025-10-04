W skrócie Andrej Babisz, po wygranej swojej partii w czeskich wyborach, zadeklarował wsparcie dla Polski, szczególnie w kwestii wschodniej granicy.

Jeśli zostanie premierem, zamierza spotkać się z Donaldem Tuskiem i omówić między innymi temat ETS2 oraz współpracę w Grupie Wyszehradzkiej.

Babisz podkreślił, że Polacy wyprzedzili Czechów w wielu dziedzinach, ale chce utrzymać dobre relacje niezależnie od politycznych podziałów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Jeśli zostanę premierem, na pewno skontaktuję się z panem Tuskiem i zaproponuję mu spotkanie - zapowiedział Babisz.

Podkreślił, że chce omówić kwestię ETS2, czyli systemu uprawnień do emisji dwutlenku węgla produkowanego przez gospodarstwa domowe i transport. - Polacy odrzucili ETS2 i my musimy zrobić to samo - oświadczył.

Jego zdaniem Grupa Wyszehradzka funkcjonowała dobrze, a "została pogrzebana" przez rząd premiera Petra Fiali, którego koalicja SPOLU przegrała w wyborach z ruchem ANO Babisza.

Babisz pochwalił Polaków. "Wyprzedzili nas prawie we wszystkim"

- My, Czesi, kiedyś byliśmy najlepsi, Polacy wyprzedzili nas prawie we wszystkim, ale zawsze współpracowaliśmy i osiągaliśmy dobre wyniki - stwierdził.

Zapewnił, że będzie dążyć do utrzymania dobrych stosunków z Polską, niezależnie od tego, do jakiej frakcji należy partia rządząca. - To nie ma znaczenia - zapewnił.

Opozycja wygrywa wybory w Czechach

Jak wynika z podliczenia w sobotę kart z 99,70 proc. obwodów wyborczych w Czechach, ruch ANO Babisza, który był w opozycji cztery lata, w wyborach do Izby Poselskiej uzyskał 34,66 proc. głosów.

Centroprawicowa koalicja SPOLU kierowana przez premiera Petra Fialę dostała 23,28 proc. głosów. W sumie do niższej izby czeskiej parlamentu dostanie się najprawdopodobniej sześć ugrupowań.

"Prezydenci i premierzy". Szok w Europie po wyborach w Czechach? Politycy nie są zgodni Polsat News Polsat News