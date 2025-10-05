W skrócie Partia ANO Andreja Babisza wygrała wybory parlamentarne w Czechach, zdobywając 34,51 proc. głosów i 80 mandatów.

Do utworzenia rządu potrzebna będzie koalicja, a rozmowy w tej sprawie już trwają między ANO, SPD i Zmotoryzowanymi.

Premier Petr Fiala pogratulował zwycięzcy i zapowiedział, że zamierza nadal walczyć o przyszłość swojego ugrupowania.

Oficjalne wyniki czeskich wyborów parlamentarnych podano w niedzielę w nocy. Partia ANO Andreja Babisza zdobyła 34,51 proc., co przełożyło się na 80 mandatów w 200-osobowym parlamencie. Zwycięzca, aby rządzić będzie musiał znaleźć koalicjantów.

Koalicja SPOLU premiera Petra Fiali uzyskała drugi wynik - 23,36 proc. i 52 miejsca w Izbie Poselskiej. Ruch Burmistrzowie i Niezależni (STAN) dostał 11,23 proc. poparcia, co przełożyło się na 22 mandaty.

Czechy. Babisz zwrócił się do wyborców. "Nigdy was nie rozczarujemy"

Na dalszych miejscach uplasowali się: Czeska Partia Piratów (8,87 proc. i 18 miejsc w parlamencie), Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) z wynikiem 7,78 proc. i 15 mandatami oraz partia Zmotoryzowani (6,77 proc. i 13 miejsc w Izbie Poselskiej). Frekwencja wyborcza wyniosła 68,95 proc.

W sobotę późnym wieczorem zwycięzcy wyborów rozpoczęli pierwsze rozmowy o tworzeniu nowego rządu - relacjonują czeskie media. Do domu Andreja Babisza przyjechali przedstawiciele prawicowej formacji Zmotoryzowani, a następnie skrajnie prawicowej SPD. Rozmowy trwały do pół godziny.

Jednym z wariantów jest powstanie koalicji ANO-SPD-Zmotoryzowani, która dysponowałaby bezwzględną większością w Izbie Poselskiej (razem mają 208 parlamentarzystów). Możliwy jest również mniejszościowy rząd Babisza z cichym poparciem dwóch wymienionych partii.

- Mam nadzieję, że powstanie rząd, który od pierwszego momentu będzie pracować. Chcemy, żeby Republika Czeska była najlepszym miejscem do życia na świecie - powiedział Andrej Babisz w swoim wystąpieniu jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników.

- Nigdy was nie rozczarujemy - zapewnił swoich wyborców lider zwycięskiego ugrupowania.

Czechy. Premier pogratulował swojemu rywalowi zwycięstwa. Poprosił o uszanowanie werdyktu wyborców

- Gratuluję wszystkim partiom politycznym ich wyników - powiedział premier Petr Fiala na konferencji prasowej w sztabie wyborczym kierowanej przez niego koalicji SPOLU, która zajęła drugie miejsce.

- O wyborach zadecydowały głosy, które nie przepadły i koncentrowały się wokół ruchu ANO - powiedział Fiala. Podkreślił, że należy uszanować wynik wyborów. Dodał, że nie zamierza teraz rezygnować. - Nie chcę podejmować pochopnych decyzji - wyjaśnił.

