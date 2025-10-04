W skrócie Viktor Orban pogratulował Andrejowi Babiszowi wygranej w wyborach parlamentarnych w Czechach, określając to jako ważny krok dla Europy.

Były czeski premier Babisz, wspierany przez Orbana, niedawno został zaatakowany podczas wiecu wyborczego, lecz mimo tego odniósł sukces w głosowaniu.

"Prawda zwyciężyła! Andrej Babisz wygrał wybory parlamentarne w Czechach ze znaczącą przewagą. To duży krok dla Republiki Czeskiej i dobra wiadomość dla Europy. Gratuluję, Andrej!" - napisał Viktor Orban w poście na platformie X opatrzonym wspólnym zdjęciem z byłym premierem Czech.

Po podliczeniu głosów z ponad 99 proc. obwodów wyborczych wiadomo, że głosowanie wygrał ruch ANO kierowany przez Babisza, byłego premiera i jednego z najbogatszych Czechów.

Wybory w Czechach. Ogromna przewaga partii Babisza nad ugrupowaniem rządowym

Różnica między ANO a SPOLU - koalicją kierowaną przez obecnego premiera Czech Petra Fialę - wynosi ponad 11 punktów procentowych.

Premier Fiala pogratulował już Babiszowi zwycięstwa.

Orban na początku września życzył Babiszowi wygranej, komentując w portalach społecznościowych atak przeciwko byłemu premierowi podczas jednego z wieców wyborczych.

Orban: Przeciwnicy Babisza latami go demonizowali

"Jego przeciwnicy polityczni demonizowali go latami. Oto rezultat. Ale go nie powstrzymają. Wygra wybory! Wracaj do zdrowia, przyjacielu!" - napisał wówczas węgierski premier.

Babisz został 1 września lekko ranny i trafił na krótko do szpitala. Mężczyzna, który uderzył go metalowym przedmiotem, najprawdopodobniej kulą ortopedyczną, został niedługo po ataku zatrzymany przez policję.

