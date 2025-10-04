Orban z zadowoleniem o wynikach z Czech. "Duży krok naprzód"
"To duży krok naprzód dla Republiki Czeskiej i dobra wiadomość dla Europy - tak premier Węgier Viktor Orban skomentował wygraną ruchu ANO Andreja Babisza w wyborach parlamentarnych w Czechach. Polityk już we wrześniu poparł czeskiego kandydata na urząd szefa rządu.
W skrócie
- Viktor Orban pogratulował Andrejowi Babiszowi wygranej w wyborach parlamentarnych w Czechach, określając to jako ważny krok dla Europy.
- Były czeski premier Babisz, wspierany przez Orbana, niedawno został zaatakowany podczas wiecu wyborczego, lecz mimo tego odniósł sukces w głosowaniu.
"Prawda zwyciężyła! Andrej Babisz wygrał wybory parlamentarne w Czechach ze znaczącą przewagą. To duży krok dla Republiki Czeskiej i dobra wiadomość dla Europy. Gratuluję, Andrej!" - napisał Viktor Orban w poście na platformie X opatrzonym wspólnym zdjęciem z byłym premierem Czech.
Po podliczeniu głosów z ponad 99 proc. obwodów wyborczych wiadomo, że głosowanie wygrał ruch ANO kierowany przez Babisza, byłego premiera i jednego z najbogatszych Czechów.
Wybory w Czechach. Ogromna przewaga partii Babisza nad ugrupowaniem rządowym
Różnica między ANO a SPOLU - koalicją kierowaną przez obecnego premiera Czech Petra Fialę - wynosi ponad 11 punktów procentowych.
Premier Fiala pogratulował już Babiszowi zwycięstwa.
Orban na początku września życzył Babiszowi wygranej, komentując w portalach społecznościowych atak przeciwko byłemu premierowi podczas jednego z wieców wyborczych.
Orban: Przeciwnicy Babisza latami go demonizowali
"Jego przeciwnicy polityczni demonizowali go latami. Oto rezultat. Ale go nie powstrzymają. Wygra wybory! Wracaj do zdrowia, przyjacielu!" - napisał wówczas węgierski premier.
Babisz został 1 września lekko ranny i trafił na krótko do szpitala. Mężczyzna, który uderzył go metalowym przedmiotem, najprawdopodobniej kulą ortopedyczną, został niedługo po ataku zatrzymany przez policję.